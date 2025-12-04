Il ritorno di Emiliano in magistratura è la rappresentazione di un sistema che ha smarrito ogni logica

di Rinaldo Romanelli, segretario dell'Unione Camere Penali Italiane Il paradosso del ritorno di Emiliano. Che un magistrato, dopo vent'anni di politica, possa rientrare nel suo ruolo chiedendo la più alta valutazione di professionalità possibile presentando, nel fascicolo, non sentenze ma atti amministrativi firmati da presidente di Regione, è un . Il ritorno di Emiliano in magistratura è la rappresentazione di un sistema che ha smarrito ogni logica

