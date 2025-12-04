Un risparmio inaspettato e davvero notevoli ottenuto in poco tempo. E’ accaduto in una città italiane dove un provvedimento alquanto discusso si è rivelato efficace per molti aspetti E’ stato un anno piuttosto ricco per quanto riguarda i cambiamenti avvenuti nell’ambito della viabilità e della sicurezza stradale. Il 14 dicembre 2024 è entrato in vigore. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Il risparmio inaspettato in soli 6 mesi. Ma non in tutte le città italiane