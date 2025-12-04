Il regista Venuto guiderà la giuria del ventennale

Sarà il regista televisivo Francesco Venuto a presiedere la giuria che sancirà il vincitore del ventesimo Festival di Burlamacco, in programma giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 gennaio al Teatro Jenco di Viareggio. Viareggino classe 1982, Venuto è attualmente Senior Manager - Programme directing Manager - Sport, News, Entertainment di Sky Italia. Realizza in prima persona e con il suo team di registi, programmi, speciali ed eventi distribuiti sui vari canali tv e digital. Supervisiona e dirige tutti i programmi di Sky Tg24. Ha diretto tra i vari progetti oltre 15 edizioni di Live In realizzate nelle principali città italiane, showcase musicali in piazze e teatri, talk e confronti politici oltre a progetti di Sky Sport con Federico Buffa, il format Tennis Heroes con Adriano Panatta e Paolo Bertolucci e l’evento alla Centrale Nuvola Lavazza di Torino per le Atp Finals. 🔗 Leggi su Lanazione.it

