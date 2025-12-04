Il regalo di Natale ai tifosi della Lazio pagato dalla Regione | 24mila euro per il libro di foto storiche

Anvedi che regalo. La Regione Lazio guidata da Francesco Rocca ha stanziato un finanziamento da quasi 25mila euro per la rivista simbolo del “cuore biancoceleste”, Lazialità. Lo scrive stamattina Il Fatto Quotidiano. L’occasione, almeno ufficialmente, è fornita dal 40esimo compleanno della testata cult, che si auto-definisce “ rivista ufficiale della SS Lazio” anche se in realtà non è di proprietà né del club né del suo presidente Claudio Lotito. Ma evidentemente ha estimatori piuttosto in alto nel mondo del centrodestra romano. Rocca appunto è uno sfegatato tifoso della Lazio, così come l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini. 🔗 Leggi su Open.online

