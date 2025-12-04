Il rapimento di Arabella è un on the road illuminante
Se c'è un titolo dell’82esima Mostra del Cinema di Venezia che non dimenticheremo, quello è senza dubbio Il rapimento di Arabella. Dopo il passaggio nella sezione Orizzonti della prestigiosa kermesse internazionale e il premio per la Migliore interpretazione femminile, il film sbarca in sala il 4 dicembre con Piperfilm. Al suo secondo lungometraggio, Carolina Cavalli non perde un briciolo del suo smalto e della sua originalità, confezionando un altro piccolo gioiello. Ovviamente, per farlo, non poteva mancare la sua attrice preferita, alter-ego e amica, Benedetta Porcaroli. A distanza di quattro anni dal precedente e splendido Amanda, la giovane interprete torna a vestire i panni di un personaggio che definire eccentrico è poco. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Il rapimento di Arabella", il nuovo film di #CarolinaCavalli con #BeneettaPorcaroli, arriva al cinema oggi, 4 dicembre. Leggi la nostra recensione https://vogueitalia.visitlink.me/NnTt9g #VogueCinema - facebook.com Vai su Facebook
Direttamente dal Festival di Venezia, arriva al cinema il 4 dicembre Il rapimento di Arabella, il nuovo film di Carolina Cavalli: una commedia esistenziale sulla crisi del quarto di secolo Vai su X
Il Rapimento di Arabella (2025). Ricominciare da capo - Recensione, trama e cast del film Il rapimento di Arabella (2025), il nuovo film di Carolina Cavalli, presentato in concorso nella sezione Orizzonti durante la Mostra del cinema di Venezia del 2025. Segnala locchiodelcineasta.com
Il rapimento di Arabella, trama e cast del film con Benedetta Porcaroli al cinema - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il rapimento di Arabella, trama e cast del film con Benedetta Porcaroli al cinema ... Da tg24.sky.it
Ne Il rapimento di Arabella c'è tutto il cinema di Carolina Cavalli - Dopo la folgorazione Amanda (2022), Carolina Cavalli rafforza la sua identità di cinema ne Il rapimento di Arabella. Secondo msn.com
Il rapimento di Arabella: la recensione del film di Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli - Il rapimento di Arabella la recensione del film di Carolina Cavalli con protagonista Benedetta Porcaroli presentato a Venezia ... Si legge su comingsoon.it
Carolina Cavalli al cinema con 'Il rapimento di Arabella': "Scrivo storie vere anche se sembrano impossibili" - Nel suo secondo film, Il rapimento di Arabella, Caronlina Cavalli torna a raccontare l’identità, la fuga e il desiderio di restare bambini ... virgilio.it scrive
Il rapimento di Arabella e il cinema sospeso di Carolina Cavalli - Il fillm, al cinema dal 4 dicembre, rappresenta la seconda collaborazione tra la regista e Benedetta Porcaroli, che a Venezia ha vinto il premio come migliore attrice nella sezione "Orizzonti". Si legge su tg24.sky.it