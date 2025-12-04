Se c'è un titolo dell’82esima Mostra del Cinema di Venezia che non dimenticheremo, quello è senza dubbio Il rapimento di Arabella. Dopo il passaggio nella sezione Orizzonti della prestigiosa kermesse internazionale e il premio per la Migliore interpretazione femminile, il film sbarca in sala il 4 dicembre con Piperfilm. Al suo secondo lungometraggio, Carolina Cavalli non perde un briciolo del suo smalto e della sua originalità, confezionando un altro piccolo gioiello. Ovviamente, per farlo, non poteva mancare la sua attrice preferita, alter-ego e amica, Benedetta Porcaroli. A distanza di quattro anni dal precedente e splendido Amanda, la giovane interprete torna a vestire i panni di un personaggio che definire eccentrico è poco. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il rapimento di Arabella è un on the road illuminante