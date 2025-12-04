Beata Cristina da Valle Giulia, Cristina Mazzantini, sia lodata per avermi affidato il racconto di un magnifico Boldini, il ritratto della Marchesa Casati, all’interno del volume “100 capolavori della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea” (Electa). Grazie alla direttrice del favoloso museo ho potuto dichiarare due amori. Uno per la ritrattata: “Nel quadro la trovo nevrotica e però sana (la pittura è una cura), perversamente attraente. Sana di una grande salute nietzschiana, ferina, di animale da preda e dunque non di pavone, nonostante le piume, bensì di belva pronta a scattare”. E uno per il ritrattista: “Miracolosamente il vecchio artista ha qui un soprassalto di energia, diventa più giovane di quando era giovane e più veloce dei futuristi che intorno a lui velocizzavano, spesso soltanto a parole”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il racconto di un magnifico Boldini