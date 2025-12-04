Il prossimo avversario Il Montevarchi è in piena crisi Parla il ds Giorni

Non è un bel momento per il Montevarchi che è reduce da due stop di fila, per altro in due derby provinciali aretini, contro Sansepolcro e Terranuova. "Abbiamo raccolto molto meno di quello che meritavamo. Domenica c’è stata anche la beffa del gol al 90’ che ci ha fatto uscire da Terranuova Bracciolini con le ossa rotte". Così il ds dei rossoblù Diego Giorni al Fol. "Capisco lo stato d’animo dei tifosi del Siena ma condivido le parole di Guerri. Per arrivare alla vittoria in settimana c’è un lavoro dietro. Se non viene fatto bene, difficilmente si otterranno dei risultati. A volte anche farlo bene non basta, perché in uno sport aleatorio come il calcio l’episodio particolare cambia tutto e ti può far raccogliere meno di quello che avrebbe meritato la squadra per quanto proposto in campo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

