Il profumo dell’inverno sa di cannella noce moscata e datteri È un sogno orientale unisex che avvolge e conquista

Se stai cercando una fragranza lussuosa ma non esagerata, che infonda calore e un pizzico di seduzione senza dover spendere una fortuna, Lattafa Khamrah è la risposta definitiva. Questo Eau de Parfum da 100ml non è un’esperienza olfattiva avvolgente che sfida apertamente le creazioni di nicchia più costose. Con un design che ricorda un bicchiere di cristallo da whisky pregiato e un liquido color ambra che promette intensità, Khamrah è diventato rapidamente un’icona per chi ama i profumi gourmand, speziati e caldi. Offerta Lattafa 33,23 EUR?3% 32,15 EUR Acquista su Amazon La piramide olfattiva di Lattafa Khamrah: un viaggio sensoriale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il profumo dell’inverno sa di cannella, noce moscata e datteri. È un sogno orientale unisex che avvolge e conquista

Scopri altri approfondimenti

Calore, luce, profumo di legna: il nostro camino in inverno diventa l'anima della nostra sala. Oltre il gusto… l’ospitalità! ? Per Info e Prenotazioni: 320.2391215 ? . . . . . . . . . . . . #CasalePiedeEco #OltreISaporiLOspitalità #Agriturismo #Camino #CucinaDiC - facebook.com Vai su Facebook

Amica che ami il Natale, questo è il profumo per te: sa di biscotti, cannella e tanto amore per le feste - Amante del Natale e dei suoi incredibili ricordi, questo profumo è per te: ispirato alle feste, alla cannella e ai biscotti, pura bontà! Lo riporta sfilate.it

10 fragranze alla cannella per profumare come un Cinnamon Roll o per indossare la versione più piccante della spezia autunnale - Durante la pratica meditazione o yoga per esempio, è solito aggiungere qualche goccia di olio essenziale alla cannella ... vogue.it scrive

Profumo di spezie per campare cent’anni - Durante le settimane festive appena trascorse, più che in altri periodi dell’anno, il profumo delle spezie e delle erbe aromatiche è stato intenso. Si legge su ilmanifesto.it

Un’atmosfera magica a soli 19€: la Yankee Candle al profumo di cannella è in super sconto - Grazie agli ingredienti scelti e alla cera di alta qualità, garantisce un aroma chiaro e costante che riempie tutta la stanza. Si legge su lanazione.it

Meravigliosa cannella, migliora il cervello e combatte le infezioni, ma non esagerare: cosa succede se ne usi troppa - Profumata, dolce e terapeutica: la cannella è molto più di un aroma natalizio, ma va usata con la giusta misura. Secondo greenme.it