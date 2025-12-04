Il processo al treno deragliato | Rischiati danni devastanti

Duecento metri di treno lanciati a una velocità di 78 chilometri orari, che avrebbe potuto causare danni "devastanti". Per fortuna invece sugli 8 convogli, provenienti da Milano Porta Garibaldi e arrivati la mattina del 19 agosto 2020 a fine corsa alla stazione di Paderno Robbiate, fatti deragliare in un binario morto di Carnate dopo essersi rimessi in moto da soli perché gli addetti erano andati al bar a bere il caffè, c’era un unico passeggero, Salak El Mansouri, che si era addormentato e se l’era cavata con contusioni per 40 giorni di prognosi. Ieri all’apertura del processo al Tribunale di Monza un commissario della squadra di polizia giudiziaria della Polfer Lombardia ora in pensione ha ricostruito le indagini della Procura monzese che hanno portato a 6 rinvii a giudizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il processo al treno deragliato: "Rischiati danni devastanti"

