Il processo ai clan di Villaseta e Porto Empedocle scarcerazioni congelate per 30 imputati

Il giudice per l’udienza preliminare di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare per tutta la durata del processo che vede imputati 30 presunti appartenenti ai clan mafiosi di Villaseta e Porto Empedocle, mentre altri 23 sono già stati rinviati a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

Auto di lusso noleggiata svanita nel nulla a #Giugliano: sequestrati e picchiati i responsabili, #processo alla banda del #clan #Mazzarella | https://shorturl.at/2Sfga - facebook.com Vai su Facebook

L’armiere del clan di Villaseta, difesa chiede incompatibilità del giudice - Nel terreno dell’operatore ecologico fu rinvenuto un vero e proprio arsenale tra pistole, una mitragliatrice, una granata e centinaia di munizioni ... Da grandangoloagrigento.it

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, firmato il 41bis per James Burgio - Il ministro della Giustizia ha firmato il decreto che prevede il “carcere duro” ... Scrive grandangoloagrigento.it

Mafia a Porto Empedocle, James Burgio al 41 bis - Carcere, immagine di repertorioCarcere, foto Imagoeconomica James Burgio, ritenuto figura di vertice dell’indagine sui ... Secondo msn.com

Armi, droga, estorsioni: le mani dei clan sull'Agrigentino, 51 arresti - Altri 19 arresti nell'ambito dell'inchiesta che, lo scorso 17 dicembre, ha sgominato le famiglie mafiose di Villaseta e Porto Empedocle, nell'Agrigentino. rainews.it scrive

Kalashnikov, soldi e droga: blitz contro i clan di Villaseta e Porto Empedocle, 13 fermati - Auto incendiata e colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione di un imprenditore per costringerlo a versare il pizzo, un altro veicolo incendiato per costringere uno spacciatore a chiedere ... Secondo rainews.it