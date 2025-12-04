Sono amati da grandi e piccini, hanno un ruolo deciso nella società. Nel periodo preso in esame, i vigili del fuoco hanno effettuato 1028 interventi dal distaccamento di Abano Terme, 281 da quello di Borgoricco, 704 da Cittadella, 3988 dal comando provinciale di via San Fidenzio, 890 dal. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Il prezioso servizio offerto dalle sedi distaccate del 115