Il presunto killer trovato impiccato ad un albero e salvato da un passante che ha tagliato la corda

MATELICA - Lo cercavano da ieri ovunque, su di lui pendeva anche un mandato di cattura internazionale, ma Nazif Muslija aveva fatto perdere le sue tracce a bordo di una Smart bianca:. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Il presunto killer trovato impiccato ad un albero e salvato da un passante che ha tagliato la corda

News recenti che potrebbero piacerti

L’improvvisa svolta dopo 20 anni aveva acceso le speranze di amici e familiari della vittima ma per loro è stata una doccia fredda quando si è scoperto che il presunto killer era già morto. - facebook.com Vai su Facebook

Il presunto killer trovato impiccato ad un albero e salvato da un passante che ha tagliato la corda - Lo cercavano da ieri ovunque, su di lui pendeva anche un mandato di cattura internazionale, ma Nazif Muslija aveva fatto perdere le ... Secondo msn.com

Si impicca presunto killer gioielliere - E' stato trovato impiccato nel carcere romano di Regina Coeli Ludovico Caiazza, 32 anni, ritenuto il killer del gioielliere ucciso a Roma mercoledì scorso. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it