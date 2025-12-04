Il presidente russo a Delhi le ragioni di un' alleanza storica e la trappola della rupia

Xml2.corriere.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le sanzioni Mosca vende molte materie all'India e intasca rupie difficili da convertire. Intanto alcuni ambasciatori europei premono su Delhi perchè Putin fermi la guerra in Ucraina. Modi però rivendica  un ruolo da «potenza multipolare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Putin a Delhi, le ragioni di un'alleanza storica e la «trappola della rupia» - Dopo le sanzioni Mosca vende molte materie prime all'India e intasca rupie difficili da convertire. Scrive msn.com

presidente russo delhi ragioniIndia annuncia visita di Putin a Delhi dal 4 al 6 dicembre - Il presidente russo Vladimir Putin sarà in India dal 4 al 6 dicembre. Secondo ansa.it

presidente russo delhi ragioniPutin accolto in India da Modi. Delegazione ucraina in USA per i nuovi colloqui - Iniziati i colloqui tra Putin e Modi a Delhi Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi hanno iniziato colloqui informali nella residenza del capo del governo indiano ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Presidente Russo Delhi Ragioni