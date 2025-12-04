Il presidente russo a Delhi le ragioni di un' alleanza storica e la trappola della rupia

Dopo le sanzioni Mosca vende molte materie all'India e intasca rupie difficili da convertire. Intanto alcuni ambasciatori europei premono su Delhi perchè Putin fermi la guerra in Ucraina. Modi però rivendica un ruolo da «potenza multipolare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La guerra in Ucraina. Mentre il presidente russo Putin continua a rivendicare il Donbass e minaccia, proseguono con fatica i colloqui condotti dagli Stati Uniti. Ma il presidente Zelensky si dice fiducioso. - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente russo alla vigilia del suo viaggio in India. "Trump sta sinceramente cercando di trovare una soluzione, ma non è un compito facile". E boccia un ipotetico ritorno nel G8 Vai su X

Putin a Delhi, le ragioni di un'alleanza storica e la «trappola della rupia» - Dopo le sanzioni Mosca vende molte materie prime all'India e intasca rupie difficili da convertire. Scrive msn.com

India annuncia visita di Putin a Delhi dal 4 al 6 dicembre - Il presidente russo Vladimir Putin sarà in India dal 4 al 6 dicembre. Secondo ansa.it

Putin accolto in India da Modi. Delegazione ucraina in USA per i nuovi colloqui - Iniziati i colloqui tra Putin e Modi a Delhi Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi hanno iniziato colloqui informali nella residenza del capo del governo indiano ... Riporta msn.com