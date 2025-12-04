Il presepe napoletano in mostra a Bruxelles

Dal 9 dicembre 2025 l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles espone un Presepe Napoletano, autentica opera della tradizione artigianale partenopea e simbolo identitario della cultura di Napoli. L'opera è stata realizzata dagli artisti Bruno Alfano e Giuseppe Ercolano. L’iniziativa rientra nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Il presepe napoletano in mostra a Bruxelles

Altre letture consigliate

Il Presepe Napoletano arriva a Foggia: alla Mongolfiera la terza edizione della mostra d’arte presepiale - facebook.com Vai su Facebook

Presepe 'napoletano' in Senato: con San Francesco, due puttini e un angelo in più Vai su X

Figure senza volto e icona di Gesù rubata: polemiche per il controverso presepe di Bruxelles - Maria Geyer è stato criticato per la rappresentazione dei personaggi della natività senza un volto riconoscibile, nonostante il sostegno della Chiesa e delle aut ... Come scrive msn.com

Mostra di presepi napoletani a Modena: un viaggio tra arte e tradizione - Modena, 8 dicembre 2024 – Tra gli eventi che Modena accoglie nel periodo natalizio, l’ex Albergo Diurno di piazza Mazzini ospita una mostra dedicata ai presepi in stile ’700 napoletano, di proprietà ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

A Città di Castello la Mostra internazionale di arte presepiale - Centottanta opere, in rappresentanza di 70 maestri artigiani presepisti e associazioni provenienti da tutta Italia e ... Si legge su ansa.it

Mostra di presepi. Il calendario - Ricordiamo che dall’8 dicembre al 6 gennaio, nella l’ex scuola di infanzia di via Garibaldi sarà allestita la mostra evento "Presepi tra arte e tradizioni", patrocinata dagli assessorati al turismo e ... Riporta lanazione.it

Presepi in mostra nelle vetrine dei negozi - Non solo eventi e luminarie per le festività natalizie, ma anche le rappresentazioni della Natività per una Castelferretti che riparte dopo l’alluvione. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Così il pastore che dorme ha inventato il presepe napoletano - Non sembri, questa mia, un’iperbole o l’esagerazione di un appassionato; il presepe napoletano è davvero generato da un sogno e qui vi racconto la sua storia. Come scrive corriere.it