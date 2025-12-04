Il Ponte sullo Stretto è strategico per l’Europa? Salvini smentito dai fatti

Matteo Salvini, nel corso dell’ultimo question time alla Camera, ha parlato del Ponte dello Stretto, scatenando non poche polemiche. Il ministro delle Infrastrutture ha risposto a un’interrogazione di Alleanza Verdi Sinistra sul progetto, parlando della bocciatura da parte della Corte dei Conti e sottolineando che si tratta di un’opera che l’intera Ue ci chiede di realizzare. Il Governo, dunque, andrà avanti con una nuova delibera Cipess, rivedendo tutte le procedure, risolvendo i problemi evidenziati dall’autorità di finanza pubblica. Sono tuttavia le parole sull’Unione Europea ad aver sollevato le più aspre critiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il Ponte sullo Stretto è strategico per l’Europa? Salvini smentito dai fatti

Leggi anche questi approfondimenti

Ponte sullo Stretto, se ne discute a Bruxelles: duro botta e risposta Salvini-Bonelli https://gazzettadelsud.it/?p=2138075 - facebook.com Vai su Facebook

Ponte Stretto, Irto - Nicita (PD): "Sbloccare fondi FSC" rainews.it/tgr/calabria/a…. Vai su X

Ponte sullo Stretto, il governo si piega: delibera Cipess da rifare - Vertice a Palazzo Chigi dopo la bocciatura della Corte dei conti: sarà riscritta una serie di atti, slitta di mesi l’apertura dei cantieri ... Si legge su repubblica.it

Ponte sullo Stretto, Gozzi (Federacciai): “avanti tutta per lo sviluppo, opera strategica per la crescita del Paese” - È stato fatto un grande lavoro sui conti pubblici, c’è stato un miglioramento del rating del Paese, il cui effetto positivo si fa senti ... Scrive strettoweb.com

Ponte sullo Stretto strategico per la Nato? L’amico americano non abbocca, stop a Salvini e “contabilità creativa” - “Il Ponte sullo Stretto è già interamente finanziato con risorse statali e non sono previsti fondi destinati alla Difesa. Da blitzquotidiano.it

Ponte sullo Stretto a rischio stop: rilievi su tariffe, contratto e regole UE - Le motivazioni del parere negativo della Corte dei Conti sulla delibera Cipess relativa al progetto del Ponte sullo Stretto e cosa succede adesso. Secondo msn.com

Ferrante, ponte Stretto strategico, pieno rispetto norme - "Il Mit, insieme alla società concessionaria Stretto di Messina, sta collaborando attivamente con la presidenza del Consiglio, il ministero dell'Economia e delle Finanze e il ministero dell'Ambiente e ... Lo riporta ansa.it

Ponte Stretto: il Governo frena, risposte dopo motivazioni Corte. Meloni, opera strategica, rimane obiettivo - La riunione d'urgenza, convocata in mattinata a palazzo Chigi dopo la mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera Cipess riguardante il Ponte sullo Stretto, serve quasi più a ... Come scrive iltempo.it