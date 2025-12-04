Il piattino il vasetto di Fruttolo il tappeto del bagno I reperti e le impronte sotto la lente della genetista Albani e la conferma | C’è solo il Dna di Chiara e Alberto Stasi

Garlasco (Pavia), 4 dicembre 2025 – Il piattino di plastica, il tappeto del bagno, il vasetto di Fruttolo, la pattumiera, la cannuccia dell’Estathé, il sacchetto di cereali. La scena cristalizzata dagli inquirenti la mattina del 13 agosto 2007, quando è stata uccisa Chiara, è finita di nuovo sotto la lente della perizia genetico forense affidata alla genetista Denise Albani dalla gip Daniela Garlaschelli della Procura di Pavia. Oltre 90 pagine in cui accanto all’esame “principe” del Dna riscontrato sulle unghie di Chiara Poggi – la presenza cioè del cromosoma Y riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio sui margini ungueali della vittima – sono stati passati al microscopio elettronico anche campioni biologici e reperti sia finiti già al centro di analisi “con esiti dubbi o inconclusivi” sia mai prima d’ora presi in considerazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il piattino, il vasetto di Fruttolo, il tappeto del bagno. I reperti e le impronte sotto la lente della genetista Albani e la conferma: “C’è solo il Dna di Chiara e Alberto Stasi”

Argomenti simili trattati di recente

Ho poche certezze nella vita. Ma una di queste è sicura: Un piattino di Cotto tagliato a mano, senape e kren + birretta = felicità Via U. Inchiostri 2/b – Trieste E all'improvviso va tutto meglio, sempre. ? - facebook.com Vai su Facebook

Il piattino, il vasetto di Fruttolo, il tappeto del bagno. I reperti e le impronte sotto la lente della genetista Albani e la conferma: “C’è solo il Dna di Chiara e ... - Da indizi e oggetti “cristallizzati” arriva la sostanziale conferma che l’unico Dna rilevabile con sicurezza è quello della coppia e della famiglia Poggi. Lo riporta ilgiorno.it

Garlasco, il vasetto di Fruttolo e l’EstaThe: perché anche i rifiuti di casa Poggi potrebbero essere analizzati - Dopo 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi si torna ad analizzare i reperti trovati sulla scena del crimine: tra gli oggetti che potrebbero essere al centro dell’incidente probatorio c’è anche quello ... fanpage.it scrive

La storia di Frùttolo, la merenda per bambini finita al centro della cronaca nera - In questi giorni la procura di Pavia ha chiesto di riesaminare quei piccoli contenitori di plastica rosa, trovati sulla ... wired.it scrive