Il piano sequenza | da ‘Orizzonti di gloria’ ad ‘Adolscence’ passando per Mendes e ‘Birdman’

Dalle trincee di guerra di Orizzonti di gloria fino ai corridoi di scuola della serie Adolescence, il cinema cuce e disfa la tela delle sue storie usando la tecnica del piano sequenza. Non parliamo solo di uno strumento, quello che fa a meno del montaggio visibile, e fa scorrere la narrazione senza pause, ma anche di un potente ingrediente psicologico. A seconda del mondo filmico di cui parliamo, il piano sequenza comunica un aspettativa e una potenza emotiva differente: paura e noia, claustrofobia e libertà, lentezza e adrenalina. Scopriamone insieme la storia, la marcatura sociologica e i suoi più famosi esempi.

