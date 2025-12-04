Una farmacia comunale al piano rialzato e la scala mobile che non funziona. Da mesi. Il disagio relativo alla struttura di via Livio Colzani viene ora sottoposto all’attenzione generale: Samuele Pallavicini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha esposto tutto il suo malcontento nell’ultima seduta chiedendo spiegazioni alla Giunta. "Con questa situazione – spiega Pallavicini – si registrano disagi per gli utenti, in particolare per le persone anziane e con ridotta mobilità, costrette ad affrontare difficoltà per accedere al servizio. Il protrarsi di questa situazione compromette il diritto dei cittadini a usufruire della farmacia comunale in condizioni di sicurezza e accessibilità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il piano rialzato della vergogna. Scala mobile rotta, farmacia out