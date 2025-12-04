Il piano di pace USA è un commissariamento geopolitico | tutti perdono Washington incassa e l’Europa si consegna

Il progetto americano in 28 punti non chiude la guerra, ma congela la sconfitta strategica europea, sterilizza i successi russi e impone a Kiev una resa mascherata che sancisce la fine politica di Zelensky. Un accordo costruito per l’interesse americano Il piano di pace statunitense rappresen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il piano di pace USA è un commissariamento geopolitico: tutti perdono, Washington incassa e l’Europa si consegna

