Il piano di pace USA è un commissariamento geopolitico | tutti perdono Washington incassa e l’Europa si consegna

Ilgiornaleditalia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto americano in 28 punti non chiude la guerra, ma congela la sconfitta strategica europea, sterilizza i successi russi e impone a Kiev una resa mascherata che sancisce la fine politica di Zelensky. Un accordo costruito per l’interesse americano Il piano di pace statunitense rappresen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

