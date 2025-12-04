Il piano anti Meloni | botte alla polizia per darle la colpa
"Andiamoci a picchiare con la polizia". Bentornata, strategia della tensione, come se i tempi non fossero già abbastanza tesi. Siamo a Genova, la cornice è la mobilitazione per l'ex Ilva di Cornigliano, stabilimento che pure il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha assicurato che non chiuderà. Ma qualcuno, qui, non rinuncia a soffiare sul fuoco della paura che serpeggia tra i lavoratori, tra proteste e presidi permanenti. E non uno qualunque, ma lo storico esponente Fiom Franco Grondona. Grondona, un passato da leader di Lotta Comunista, è uno che i bracci di ferro sull'acciaio a Genova li ha fatti tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
