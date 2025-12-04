Il gruppo americano Northrop Grumman ha tolto i veli a Project Talon, un drone autonomo concepito per operare come compagno d’ali di aerei da combattimento. L’annuncio, avvenuto in un evento ristretto presso il Mojave air and space port in California, segna un passo significativo nella corsa globale verso sistemi di difesa aerea più flessibili ed economici. La novità attira l’attenzione non solo perché potrebbe trasformare le missioni future, ma anche perché riflette la crescente domanda di mezzi capaci di integrare uomini e macchine in scenari complessi. Nel corso della presentazione è emerso che Project Talon, sviluppato da Northrop insieme alla controllata Scaled Composites, ha alle spalle circa quindici mesi di lavoro e potrebbe compiere il primo volo entro un orizzonte di meno di un anno. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Pentagono guarda a Talon. Il drone che promette massa e rapidità