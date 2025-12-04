Il Pd ha perso la bandiera del dibattito

De Robertis Una volta era la festa dei giovani della destra poi è diventata la festa della destra, con l’ambizione di diventare la festa della nazione. Nel cartellone extra-large di Atreju (mai così estesa nei giorni, addirittura nove), nel numero e nella qualità degli ospiti c’è un po’ di tutto. C’è la tipica tendenza italiana di andare in soccorso del vincitore per cui mondi finora estranei al melonesimo si mettono in fila per accreditarsi con chi comanda e con chi evidentemente credono comanderà ancora, c’è la voglia del partito di governo di mostrare un consenso trasversale nella società e nei suoi elementi più rappresentativi (da Carlo Conti e Mara Venier, per esempio). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

