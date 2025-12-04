Il Pd di Schlein non è mai sul pezzo è assente sull’Ucraina e dibatte di quisquilie

Silente sulle tragedie mondiali e rumoroso invece sulla tattichette della lotta politica interna, il Nazareno, cioè il fortino di Elly Schlein, non riesce mai a stare sul pezzo. Si guarda l’ombelico. Pare incapace di fare due cose contemporaneamente – la politica internazionale e le vicende interne – come si diceva di un presidente americano non in grado di camminare mentre masticava una gomma. All’improvviso il Pd ha smesso di parlare di politica estera, terreno sul quale per la verità difficilmente riesce a tenere una posizione univoca, proprio nel momento davvero cruciale della Resistenza ucraina all’attacco di Mosca, con il progressivo deteriorarsi di una qualsivoglia ipotesi di pace (il «casino» secondo Donald Trump) e il contestuale infittirsi dell’offensiva russa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il Pd di Schlein non è mai sul pezzo, è assente sull’Ucraina, e dibatte di quisquilie

