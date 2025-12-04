Il passo leggero di un’icona | chi è Manolo Blahnik?

Life&People.it Ci sono designer che costruiscono abiti; e poi ci sono quelli che costruiscono immaginari, mutando il modo in cui un dettaglio diventa identità. Manolo Blahnik appartiene alla seconda categoria: non ha mai creato semplicemente scarpe, ha creato la sensazione che una scarpa possa cambiare il baricentro di una donna, la postura di un corpo, perfino la trama di una storia. Ripercorrere il percorso del designer e stilista spagnolo significa attraversare un’idea di moda fatta di disciplina artigianale e desiderio romantico, di rigore tecnico e seduzione colta, come se ogni paio fosse piccolo racconto in equilibrio tra memoria e futuro. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it