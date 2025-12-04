Il passo indietro di Mogherini | dopo l' inchiesta lascia la guida del Collegio d' Europa

Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa dopo essere finita al centro di un'inchiesta condotta dalla procura europea. L'ex ministra degli Affari esteri ed ex Alta rappresentante dell'Ue per gli affari esteri è infatti accusata di frode e corruzione negli appalti pubblici, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. "In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d'Europa e di Direttore dell'Accademia Diplomatica dell'Unione Europea", ha scritto in un comunicato Mogherini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

