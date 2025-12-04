Il parlamento siciliano accelera sulla Finanziaria 2026 | via libera in commissione l’Aula voterà a partire dal 9 dicembre

La Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana ha approvato giovedì 4 dicembre 2025 la legge di stabilità 2026-2028 con 40 articoli in più rispetto al ddl originario, dopo l’abbandono dei lavori da parte di Pd e M5s in segno di protesta. Finanziaria approvata in commissione, opposizioni fuori dall’aula. Il testo della manovra economica regionale, ora composto da oltre 120 articoli, ha ottenuto il via libera dai deputati di maggioranza nella Commissione Bilancio dell’Ars nelle prime ore del pomeriggio del 4 dicembre. Presenti i gruppi di Forza Italia, Fratelli d’Italia e parte di Sud chiama Nord, che si è astenuto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Il parlamento siciliano accelera sulla Finanziaria 2026: via libera in commissione, l’Aula voterà a partire dal 9 dicembre

Altri contenuti sullo stesso argomento

In Senato primo sì al ddl che incide sul Parlamento siciliano - facebook.com Vai su Facebook

Manovra: Ciriani, 'in Parlamento discuteremo dettagli ma impostazione finanziaria chiusa' - "La dinamica politica non mi spaventa, è logica, è naturale, ogni partito deve cercare di rivendicare le proprie posizioni, però l'impostazione finanziaria è già chiusa, ... Scrive iltempo.it