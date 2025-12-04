Il parere dei cittadini | Un punto di riferimento per l’intero quartiere

"Il cambiamento è visibile ed è positivo". Nell’ora di punta della giornata sono tante le persone arrivate all’Esselunga di Santa Viola per fare la spesa nei nuovi locali, con un più ampio assortimento nei reparti di drogheria, profumeria, ‘general merchandise’, latticini e salumi. Oltre all’inserimento di un’isola a libero servizio per i formaggi in gastronomia e l’esposizione di prodotti nei mobili avancasse. Una delle novità più importanti e visibili al pubblico, però, è la cantina. L’enoteca è presente già da settembre e "senza dubbio il servizio è ottimo – dice la signora Annamaria – La disposizione del supermercato è cambiata, ora mi sento un po’ disorientata, ma ci farò l’abitudine (scherza, ndr)". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

