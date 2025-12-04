Il paradosso dell’istruzione europea | le donne dominano l’università col 55% degli iscritti ma nelle materie STEM spariscono sono solo il 2% Il report di Deloitte

L'indagine Deloitte su oltre 10.000 giovani europei svela un paradosso: mentre le aziende faticano a trovare tecnici e l'89% dei lavoratori STEM è soddisfatto, le iscrizioni ai corsi scientifici sono ferme al 26,5% da un decennio. Allarmante il divario di genere, con le donne che nell'ICT rappresentano appena il 2% delle studentesse, frenate da forti pregiudizi culturali e familiari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Turismo a Napoli, Ditto: "Natale di strade piene e stanze vuote, un paradosso" - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook

Oggi, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ho partecipato a un’iniziativa molto sentita e partecipata. Un segnale importante. Ma anche un paradosso doloroso: mentre si moltiplicano convegni, leggi, campagne e parol Vai su X

Le leggi non servono (quasi) a niente se non corrono accanto a interventi culturali: il paradosso nordico - Il paradosso nordico ci mette davanti a una realtà: la parità di genere non si può costruire solo con le leggi ma soprattutto con ... Segnala alfemminile.com

Quali sono per le donne i migliori Paesi europei in cui lavorare e vivere nel 2025 - Danimarca, Finlandia e Svezia sono ai primi tre posti tra 16 Paesi europei classificati da una ricerca in base al loro favore verso le donne sul posto di lavoro e alle condizioni di vita nel 2025. Come scrive it.euronews.com

VITA LAVORATIVA & PENSIONI/ Il paradosso italiano che pesa sulle donne - L'Italia ha l'età pensionabile più alta d'Europa, ma la durata della vita lavorativa è tra le più brevi. Da ilsussidiario.net