Il paradosso dell’istruzione europea | le donne dominano l’università col 55% degli iscritti ma nelle materie STEM spariscono sono solo il 2% Il report di Deloitte

Orizzontescuola.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'indagine Deloitte su oltre 10.000 giovani europei svela un paradosso: mentre le aziende faticano a trovare tecnici e l'89% dei lavoratori STEM è soddisfatto, le iscrizioni ai corsi scientifici sono ferme al 26,5% da un decennio. Allarmante il divario di genere, con le donne che nell'ICT rappresentano appena il 2% delle studentesse, frenate da forti pregiudizi culturali e familiari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

