Il matrimonio tra Rosa e Marcello vacilla e Rosa sta seriamente pensando alla proposta della Contessa che però fa qualcosa che lascia tutti di stucco. Ecco cosa succede nel nuovo episodio della soap di Rai 1. La serata della Prima alla Scala promette scintille non solo sul palcoscenico, ma anche nelle vite dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore. Tra matrimoni messi in discussione (o forse no), ricatti emotivi e abiti da sogno, la puntata di venerdì 5 dicembre della soap di Rai 1 si prepara a rimescolare tutte le carte. Scopriamo di più con le anticipazioni. Riassunto delle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore Nei giorni precedenti, il castello di bugie costruito intorno alle nozze di Rosa e Marcello ha iniziato a crollare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 dicembre: Adelaide compie un gesto estremo