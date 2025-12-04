Il papà di Gimenez | Lui è molto felice a Milano sta bene Pensa di diventare importante
Il papà di Gimenez torna a parlare. Dopo settimane di silenzio Christian Gimenez ha voluto parlare del possibile addio al Milan del figlio: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Secondo Repubblica, il Sunderland starebbe preparando un'offerta molto interessante per Santiago Gimenez. La cifra si aggira attorno ai 30 milioni I rossoneri valutano congrua l'offerta, ora sta al giocatore scegliere il suo futuro È un'offerta soddisfa