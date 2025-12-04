Il panettone fatto per bene | Emergency torna in piazza anche a Novara

Anche quest'anno dal 5 all'8 dicembre torna nelle piazze di tutta Italia il "Panettone fatto per bene" di Emergency per sostenere il lavoro dell'Ong nei Paesi in guerra. Il dolce tipico di Natale sarà in vendita per tutto il week end dell'Immacolata, grazie all'impegno di oltre 3000 volontari che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - "Il panettone fatto per bene": Emergency torna in piazza anche a Novara

