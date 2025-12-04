Il Pagante accende il River House | notte di Winter tour a Soncino
Sabato 13 dicembre il dancefloor del River House di Soncino, in provincia di Cremona, accoglie Il Pagante: una delle tappe più attese di un Winter tour che attraversa i club italiani e promette una notte di musica travolgente, sorrisi complici e voglia di sentirsi parte di qualcosa di speciale. River House, cuore notturno di Soncino . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Grazie a Max se ho vinto almeno una partita…Diva spettatrice non pagante Questo padel è davvero una droga…più giochi e più giocheresti ancora - facebook.com Vai su Facebook