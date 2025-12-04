Il padre di Meghan Markle operato d'urgenza è in terapia intensiva i fratelli la reclamano | Mostri compassione

Il padre di Meghan Markle è stato ricoverato e operato d'urgenza nelle Filippine. Le condizioni di salute dell'uomo si sono aggravate, al punto che i fratelli hanno rivolto un appello anche alla Duchessa di Sussex che, però, non ha ancora commentato la vicenda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

