Il nuovo Usa dell' Apu si presenta | Qui per vincere più partite possibili
“Sono un leader, un vincente e sono qui per aiutare la squadra a vincere più partite possibili”. Ha le idee chiare Semaj Christon, combo-guard di 191 centimetri e veterano del basket italiano, arrivato a Udine la settimana scorsa per rinforzare il reparto esterni. Christon avrà ora anche il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il nuovo tecnico dei pugliesi si presenta dopo l’esonero a Pescara. Lunedì la sfida al San Nicola: contro il Delfino non ha mai perso #ilcentro #calcio #SerieB #pescara #bari #tifosi - facebook.com Vai su Facebook
BIRRA - BrewDog presenta il nuovo design di tutta la sua gamma: da Punk IPA a Hazy Jane, ogni birra acquisisce un'identità visiva più forte. Un restyling che celebra l'essenza punk del brand #BrewDog #Birra #Horeca #Foodservice Vai su X