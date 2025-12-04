Il nuovo Tomb Raider sarà collegato alla serie TV di Amazon che reinventerà il franchise

La saga di Tomb Raider sta per vivere la più grande trasformazione della sua storia recente: Amazon e Crystal Dynamics stanno costruendo un unico universo narrativo che unirà il nuovo videogioco in sviluppo e la serie TV live action scritta da Phoebe Waller-Bridge. L’obiettivo, confermato da Story Kitchen, è “ reinventare il franchise su larga scala ”, superando la frammentazione che negli anni aveva portato film, giochi e progetti televisivi a procedere ciascuno con la propria continuità indipendente. Un cambio di rotta radicale che mira a una coerenza mai tentata prima, secondo un approccio simile a quello annunciato da James Gunn per il suo DC Universe, dove ogni medium dialoga con gli altri. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Il nuovo Tomb Raider sarà collegato alla serie TV di Amazon che “reinventerà il franchise”

News recenti che potrebbero piacerti

Secondo un insider, il nuovo Tomb Raider di Crystal Dynamics sarà il “capitolo più ambizioso di sempre” e sarà ambientato in India. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook

Il nuovo Tomb Raider sarà collegato alla serie televisiva di Amazon - A quanto pare la serie TV di Tomb Raider prodotta da Amazon sarà ricollegata ai videogiochi nel tentativo di creare un universo condiviso. Si legge su multiplayer.it

Tomb Raider, la serie Prime Video prende forma: un’altra star si unisce alla nuova avventura di Lara Croft - La nuova serie Tomb Raider di Prime Video si arricchisce di un nuovo ingresso nel cast e continua a prendere forma. Da bestmovie.it

Un altro attore della serie TV di Tomb Raider è stato scoperto e i fan pensano di sapere chi interpreterà - Tra le molte serie TV basate sui videogiochi ora in produzione, vi è anche quella dedicata a Tomb Raider, la saga di Lara Croft, in lavorazione presso Amazon. Come scrive msn.com

Tomb Raider: il prossimo capitolo potrebbe essere un open-world - L’insider V Scooper ha dichiarato tramite X che il progetto di Tomb Raider non solo procede, ma avrebbe subito revisioni profonde e mirate. Segnala vgmag.it

Tomb Raider conquista ancora: due nuovi record mondiali - Nonostante siano passati anni dall’ultimo capitolo principale della serie Tomb Raider, Lara Croft continua a distinguersi come una delle figure più influenti ... Riporta tecnoandroid.it

Tomb Raider Next annunciato ai The Game Awards 2024? Frenate gli entusiasmi - Ormai da diverso tempo è in sviluppo il nuovo Tomb Raider e sembra pure stia venendo su bene stando a quanto sostiene Amazon Games. Secondo everyeye.it