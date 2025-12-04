Il nuovo spalaneve Potenza e affidabilità

E’ arrivato un nuovo veicolo fresaneve a disposizione dei dipendenti addetti alla manutenzione stradale dell’Amministrazione provinciale per liberare dalla neve liberare i tratti della viabilità montana. Il veicolo fresaneve " Schmidt Supra 4002 " è stato presentato presso l’infrastruttura principale per la manutenzione stradale dell’Uo viabilità montana di Orto Murato di Pieve Fosciana; alla presenza del presidente della Provincia Marcello Pierucci, del dirigente del servizio viabilità dell’ente Pierluigi Saletti, di alcuni tecnici provinciali, nonché dei cantonieri del servizio viabilità. La Supra 4002 semovente, completa di turbo fresa anteriore con trazione idrostatica 4x4, è una macchina semovente, progettata per rimuovere grandi quantità di neve sulle superfici stradali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nuovo spalaneve. Potenza e affidabilità

