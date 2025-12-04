Il nuovo canale di via Riva Reno Bentini | L’opera non era urgente Per gli arredi serviva più qualità

"Il canale scoperto in via Riva Reno? Non ne sentivo l’urgenza". Jadranka Bentini, vicepresidente della sezione bolognese di Italia Nostra e già Soprintendente per il Patrimonio storico e artistico di Bologna, è critica sui ’Navigli’ made in Bo. Perché non la convince l’intervento di via Riva Reno? "Intanto non parliamo di ’Navigli’ che sono un’altra cosa: a Milano avevano funzione di navigazione, a Bologna i canali non hanno mai avuto quello scopo, servivano soprattutto per i mulini. Il paragone può essere evocativo, ma è improprio". Come giudica il progetto? "Non vorrei dire banale, ma è un intervento scontato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo canale di via Riva Reno. Bentini: "L’opera non era urgente. Per gli arredi serviva più qualità"

