Il New York Times fa causa al Pentagono | blocca i giornalisti e favorisce gli influencer pro-Trump

Il famoso quotidiano americano New York Times ha deciso di trascinare in tribunale il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti (il Pentagono). Il motivo? Nuove regole che rendono quasi impossibile ai giornalisti fare il loro lavoro. La causa legale, presentata oggi al tribunale federale di Washington, accusa direttamente tre figure chiave: il Dipartimento della Difesa, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth (la persona che comanda il Pentagono) e Sean Parnell, portavoce principale dell’edificio militare. Lo scorso ottobre il Pentagono ha introdotto una nuova policy che ha fatto arrabbiare tantissimi giornalisti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il New York Times fa causa al Pentagono: blocca i giornalisti e favorisce gli influencer pro-Trump

Argomenti simili trattati di recente

Tra i “100 notable books of 2025” del New York Times c’è anche “The Slip” di Lucas Schaefer! La critica americana dice che è dai tempi de “Il Nix” di Nathan Hill che non si vedeva un esordio come questo, e che tutti i paragoni con Jonathan Franzen, Philip Ro - facebook.com Vai su Facebook

Il New York Times fa causa a OpenAI e Microsoft per violazione del diritto d’autore - Secondo l’NYT, le due società (OpenAI è ormai diventata una costola di Microsoft) avrebbero sfruttato senza permesso i suoi contenuti per creare le loro IA, compresi prodotti molto noti (e molto ... Riporta repubblica.it

OpenAI, il New York Times fa causa a Microsoft per violazione copyright - Il New York Times fa causa a OpenAI, la società a cui fa capo ChatGPT, e Microsoft per violazione del diritto di autore, aprendo così un nuovo fronte dell'intensa battaglia legale sull'uso non ... Come scrive tg24.sky.it

Il New York Times fa causa a Microsoft e OpenAi: “Violato il copyright, miliardi di dollari di danni” - Il New York Times ha fatto causa a Microsoft e OpenAI, la società che ha sviluppato il chabot ChatGPT, ... Riporta quotidiano.net

New York Times fa causa a OpenAI e Microsoft su uso copyright - Il New York Times fa causa a OpenAI, la società a cui fa capo ChatGPT, e Microsoft per violazione del diritto di autore, aprendo un nuovo fronte dell’intensa battaglia legale sull’uso non autorizzato ... Riporta ilsole24ore.com

Il New York Times fa causa a OpenAI e Microsoft: «Hanno violato il copyright, danni per miliardi di dollari» - Il New York Times ha citato in giudizio OpenAI e Microsoft per violazione del copyright, aprendo un nuovo fronte nella sempre più intensa battaglia legale sull'uso non autorizzato di opere pubblicate ... Lo riporta leggo.it

Il New York Times fa causa a OpenAI e Microsoft: “Usati illegalmente milioni di articoli per ‘addestrare’ ChatGPT” - Per il quotidiano statunitense milioni di suoi articoli sono stati usati “illegalmente” per addestrare chatbot, ... Riporta ilfattoquotidiano.it