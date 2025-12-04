Il Natale di Gallia quando il lusso diventa viaggio

Dall’iconico palazzo di Piazza Duca d’Aosta parte un itinerario tra tradizione e innovazione: l’ Excelsior Hotel Gallia  trasforma le festività in un’esperienza sensoriale dove ogni dettaglio racconta l’arte del movimento. Dal 18 novembre al 6 gennaio, l’hotel affacciato sulla Stazione Centrale celebra il Natale con il tema del viaggio, declinato attraverso installazioni artistiche, masterclass esclusive ed esperienze gastronomiche che fondono cucina e design. Bauli d’autore e tavole da sogno. L’allestimento vede protagonisti i bauli iconici di FRANZI, oggetti che incarnano la storia del viaggio di lusso. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

