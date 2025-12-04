Il Natale a Cavriglia | una serie di eventi organizzati nelle varie frazioni del comune

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Tante le iniziative previste per l’avvicinarsi delle feste natalizie 2025: eventi di vario genere saranno dedicati sia agli adulti che ai bambini, in una cornice di festa e tradizione. Il primo appuntamento è in calendario per il 7 dicembre a Castelnuovo con l’avvio degli eventi di “Luci, suoni e sapori del Natale”, oltre allo spettacolo a cura del Teatro Glug, dal titolo “L’incantesimo degli gnomi”. Seguirà l’8 dicembre, sempre a Castelnuovo, l’ apertura degli stand gastronomici e del mercatino di Natale, prevista alle ore 14. Alle 15:30 si esibirà, invece, il Coro dei Bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

