Il Napoli trionfa e il trasformista Lombardo commuove in Bulgaria

Mentre il Napoli trionfa all’Olimpico, sul palco della semifinale di “Bulgaria’s Got Talent”, il trasformista e illusionista Luca Lombardo conquista la Bulgaria con un omaggio agli azzurri.  Da Sofia a Roma: mentre il Napoli trionfa all’Olimpico, un artista partenopeo conquista la Bulgaria con un omaggio agli azzurri. In una sera in cui il destino sembrava . 🔗 Leggi su 2anews.it

