Non era – ovviamente – una bufala quella del Messaggero della settimana scorsa. Sono cambiati i parametri dell’indice di liquidità, ne sono stati aggiunti due e uno in particolare – quello legato al costo del lavoro allargato – può fra male al Napoli di De Laurentiis. Si tratta di modifiche votate dai club di Serie A che evidentemente lì per lì non si sono resi conto delle conseguenze. Il Napoli, come la Lazio e altre, rischi di dover fare mercato a costo zero. Si confida nella ragionevolezza della commissione avendo il Napoli i conti in ordine (anche se ha chiuso il bilancio in passivo ed effettivamente il monte ingaggi è considerevolmente aumentato). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli rischia di dover fare mercato a saldo zero, ha aumentato troppo il costo del lavoro (Corsport)

