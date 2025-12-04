Il Napoli e un nuovo acquisto che è già fatto | la più bella notizia per Conte

Il Napoli, dopo un momento di difficoltà, sta ritrovando la strada giusta. Dopo la sconfitta di Bologna, la squadra di Antonio Conte ha sempre vinto, riportandosi al primo posto in classifica (in coabitazione con il Milan ) in Serie A e assicurandosi il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Senza dimenticare la vittoria contro il Qarabag che ha avvicinato il traguardo playoff di UEFA Champions League. Gli azzurri sono in questo momento capaci anche di andare oltre le difficoltà, soprattutto legate agli infortuni. L’ultima novità, a tal riguardo, porta il nome di Stanislav Lobotka ( clicca qui per tutti i dettagli ). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

