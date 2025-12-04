Il Napoli è interessato a un ex centrocampista del Lecce già per gennaio

Tra i nomi finiti nel mirino del Napoli per rinforzare il centrocampo nella sessione invernale spicca quello di Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, il club azzurro avrebbe inserito l’ex Lecce nella lista delle priorità per irrobustire la mediana, un reparto che ha mostrato evidenti difficoltà nelle ultime settimane. La . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Pastorello (ag. Bonny): "Il Napoli era molto interessato, anche se poi alla fine non ha mai affondato. Abbiamo avuto diversi contatti con club di Premier, ma alla fine credo la differenza l'abbia fatta Ausilio. Ha fatto capire subito al ragazzo che sarebbe stato il su

