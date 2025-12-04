Il Napoli è interessato a un ex centrocampista del Lecce già per gennaio

Tra i nomi finiti nel mirino del Napoli per rinforzare il centrocampo nella sessione invernale spicca quello di Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, il club azzurro avrebbe inserito l’ex Lecce nella lista delle priorità per irrobustire la mediana, un reparto che ha mostrato evidenti difficoltà nelle ultime settimane. La . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

