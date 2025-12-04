Il Myanmar ha superato l’Afghanistan nella produzione di oppio | per le Nazioni Unite è la coltura della sopravvivenza

Le Nazioni Unite con il rapporto intitolato “Myanmar Opium Survey 2025 Cultivation, Production, and Implications” certificano che il Paese birmano ha superato l’Afghanistan nella produzione mondiale di oppio, in quella che viene definita “coltura della sopravvivenza”. “Il Myanmar si trova in un momento critico – ha dichiarato Delphine Schantz, responsabile dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) per il Sud-est asiatico e il Pacifico. “Questa importante espansione della coltivazione – afferma la funzionaria – dimostra fino a che punto l’economia dell’oppio si sia ristabilita negli ultimi anni e indica un potenziale di ulteriore crescita in futuro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

