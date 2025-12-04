Il Murale di Maradona ai Quartieri nuovo scontro Comune-commercianti | chiuso per protesta dall'8 dicembre

I commercianti del Largo Maradona contro il Comune: "Non rispettati gli impegni, chiuderemo di nuovo il Murale al pubblico dalla Festa dell'Immacolata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Murale di Maradona ai Quartieri, nuovo scontro Comune-commercianti: chiuso per protesta dall’8 dicembre - I commercianti del Largo Maradona contro il Comune: "Non rispettati gli impegni, chiuderemo di nuovo il Murale al pubblico dalla Festa dell'Immacolata" ... Lo riporta fanpage.it

Napoli, chiude ancora Largo Maradona: «L'area non sarà più fruibile a chiunque» - La zona dei Quartieri Spagnoli che ospita il murale dedicato a Diego e che è diventata famosa in tutto il mondo, ha ... msn.com scrive

Largo Maradona, ci risiamo. Commercianti contro il Comune: "Dal ponte dell’Immacolata chiuderà di nuovo" - Secondo gli esercenti/proprietari dell'area, il Comune non si sarebbe impegnato a rimuovere i sigilli posti alle loro attività lo scorso 14 ottobre, questo nonostante il reciproco impegno a risolvere ... napolitoday.it scrive

Quartieri Spagnoli, largo Maradona chiude ancora per protesta - Nuova serrata dopo quella del 14 ottobre scorso seguita ai sequestri di alcune attività commerciali. Scrive msn.com

Napoli, perché il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli è stato coperto - Lo spiazzale, un tempo adibito a parcheggio, è un luogo attraversato da migliaia di turisti ogni giorno ed è ... Da tg24.sky.it

Coperto il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, chiuso per protesta il largo con gli altarini di Diego - Questa mattina i commercianti, in segno di protesta dopo le sanzioni della Polizia Locale arrivate ieri, hanno chiuso lo slargo di via ... Scrive fanpage.it