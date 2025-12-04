Il mondo nuovo di Gobetti? Una rivoluzione molto poco liberale

Lo scrittore Paolo Di Paolo dedica a Piero Gobetti (il prossimo 15 febbraio sarà un secolo dalla morte del giovane intellettuale torinese, aggredito e percosso dai fascisti) un saggio che ne esalta la figura (Un mondo nuovo tutti i giorni, Solferino, pagg. 154, euro 16,50). Il ritratto che Di Paolo fa di Gobetti è certo suggestivo. «Penso a quella di Gobetti come a una giovinezza palpitante e insieme imprigionata. C'è una corteccia dura, una corazza sotto cui freme qualcosa di più caldo di ciò che si vuole lasciar vedere agli altri». Ma se si esamina il pensiero politico di Gobetti non si può non rilevare che esso ha assai poco a che fare con il liberalismo, di cui secondo alcuni (Norberto Bobbio in primo luogo) egli è stato un eminente teorico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

