Il mondo della politica marchigiano in lutto per la scomparsa di Mario Paglialunga Una vita spesa per gli ideali socialisti

Anconatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FABRIANO – ll mondo della politica marchigiana è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Mario Paglialunga, 69 anni, trovato senza vita nella sua abitazione nelle scorse ore. Da sempre socialista, era attualmente segretario regionale del Psi, tanto che venerdì 28 novembre aveva aperto i lavori del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

