Il Milan si muove a sinistra | trattativa avanzata per il talentino Arizala

Gazzetta.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

20 anni, terzino dell'Independiente Medellin, il club rossonero è rimasto colpito soprattutto dal Mondiale Under 20. Costa poco meno di 3 milioni e all'inizio sarebbe destinato alla seconda squadra. Occuperebbe uno slot da extracomunitario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

