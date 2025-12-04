La pellicola di John Carpenter del 1982, The Thing, rappresenta uno dei casi più emblematici nel panorama dei remake di film di genere sci-fi. Nonostante la sua iniziale ricezione critica controversa, nel corso del tempo si è consolidata come un esempio eccellente di come una riproposizione cinematografica possa superare l’originale. In questo approfondimento si analizzano le caratteristiche che rendono The Thing considerato da molti come il miglior remake nel campo della fantascienza, i motivi della sua iniziale fraintensione e il suo successo duraturo nel tempo. perché the thing di john carpenter è il miglior remake sci-fi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il miglior remake di fantascienza di sempre fallisce al debutto